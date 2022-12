Cinq bonnes raisons de rester positif malgré les températures négatives

Autre avantage de ces températures basses : elles permettent de brûler plus de graisse. En effet, lorsque le thermomètre descend, le corps doit faire plus d'efforts pour maintenir la température corporelle aux alentours de 37°C et brûle ainsi plus de calories, et notamment la graisse blanche, plus communément appelée "poignées d'amour" et responsable de l'obésité. Les tissus adipeux blancs sont d'ailleurs considérés comme néfastes, car ils ne servent qu'à accumuler les calories, contrairement aux graisses brunes qui sont brûlées pour fournir de l'énergie à notre corps.

Selon une étude réalisée en 2014 et publiée dans la revue Cell Metabolism, il semblerait que sous l’effet du froid, la graisse blanche indésirable se transformerait en graisse brune, plus facilement éliminable et permette donc de perdre du poids, à condition de ne pas cuisiner tous les jours raclettes et autres fondues. Selon l'étude, grelotter 15 minutes dehors pourrait même être l'équivalent d'une heure d'activité physique.