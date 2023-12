Cinq conseils pour prendre soin de sa santé mentale durant les fêtes de fin d’année

En vous organisant et en limitant les attentes liées aux fêtes de fin d’année, vous réduirez votre stress. Prenez du temps pour vous durant cette période festive. Avoir une activité physique vous aidera à être bien dans votre corps et dans votre tête.

Entre la fatigue et le stress, les fêtes de fin d’année ne sont pas de tout repos. Aussi il est important de faire attention à soi pour ne pas commencer la nouvelle année trop éreinté. Voici cinq conseils pour prendre soin de votre santé mentale durant cette période de fêtes.

1-S’organiser pour limiter le stress

Noël et le Nouvel An riment bien souvent avec une charge mentale décuplée. Pour vous libérer l’esprit, n’hésitez pas à vous organiser bien en amont. Que ce soit pour les dates, si vous faites Noël à plusieurs endroits, les cadeaux, les repas, vous pouvez penser à tout cela dès maintenant. En passant de la réflexion à l’action, vous déchargez votre esprit et limitez le stress, qui pourrait autrement s’installer dans la durée. Vous pouvez par exemple dresser une liste des choses à faire et les rayer lorsque la mission est accomplie. De cette manière, vous n’aurez plus à y penser et cela réduira votre charge mentale.

2-Ne pas faire trop de prévisions

On passe parfois beaucoup de temps à imaginer ce que sera le soir de Noël ou du nouvel An. Que ce soit des craintes ou des attentes, cela occupe l’esprit. Le meilleur moyen d’éviter que ces fêtes de fin d’année ne prennent trop de place dans votre tête est d’éviter les prévisions à tout-va. Inutile d’espérer que vos festivités soient parfaites, cela n’existe pas. D’autant que vous ne pouvez pas savoir ce qu’il se passera le jour J, alors autorisez-vous à lâcher prise et à vivre l’instant présent.

3-Prendre du temps pour soi

Si les fêtes de fin d’année sont souvent synonymes de grandes réunions en famille, ou entre amis, n’oubliez pas de prendre du temps pour vous. N’hésitez pas à sortir prendre l’air quand vous en avez envie, ni à dire à vos proches que vous avez parfois besoin d’être seul et de faire des choses qui vous font du bien. Même s’il s’agit d’instants de courtes durées, ils peuvent vous permettre de vous détendre et de vous libérer l’esprit. En vous accordant ces moments, vous ne serez que mieux disposé à profiter du temps passé en groupe.

4-Ne pas être trop exigeant avec vous-même

On le sait, il arrive que les repas copieux se succèdent lors des fêtes de fin d’année. Ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous mangez ou buvez plus que d’habitude ou si vous vous couchez tard. Inutile de culpabiliser, vous pourrez retrouver votre mode de vie habituel quelques jours après. Acceptez simplement que cette période n’est que de passage et ne vous la gâchez pas en ruminant.

5-Faire aussi attention à sa santé physique

De la santé mentale découle aussi la santé physique. N’oubliez pas de lui accorder des moments entre les fêtes. Prendre l’air est bénéfique pour le corps et l’esprit, alors n’hésitez pas à marcher ou à courir, selon vos envies. D’autant que la pratique d’une activité physique est aussi un bon moyen pour éliminer les excès faits durant les repas. De quoi dégager cette préoccupation de vos pensées.