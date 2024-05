Pénuries de médicaments : 14 associations appellent à une "régulation du marché pharmaceutique"

Des associations publient ce lundi 13 mai une "ordonnance de la société civile pour une nouvelle politique du médicament". Face aux pénuries, elles appellent notamment à "une meilleure transparence du marché pharmaceutique".

Comment limiter les pénuries de médicaments ? C'est la question à laquelle tente de répondre depuis plusieurs mois le ministère de la Santé, alors que près de 5000 pénuries ou ruptures de stock ont été constatées l'an dernier dans le pays. Et si le gouvernement a élaboré une stratégie en début d'année, des associations appellent à repenser intégralement le marché pharmaceutique. Quelque 14 d'entre elles publient ce lundi 13 mai une "ordonnance de la société civile pour une nouvelle politique du médicament".

"Les défaillances de marché peuvent conduire jusqu'à la mort"

"Nous demandons une meilleure transparence et régulation du marché pharmaceutique", écrivent ainsi les auteurs, parmi lesquels la Ligue contre le cancer, l'AFM-Téléthon, Médecins du monde ou encore l'UFC-Que Choisir. "Depuis 2018, la situation n'a fait que s'aggraver, et la mobilisation de la société civile va croissant face à l'inadéquation des politiques du médicament aux besoins de santé publique, qu'il s'agisse de médicaments nouveaux trop chers ou de pénuries de médicaments anciens."

Les associations fustigent notamment "le manque de transparence", voire "l'opacité complète" des "modalités du financement public des médicaments". "Pour les personnes malades, exposées à ce que l'on peut appeler des défaillances de marché, qui traduisent des politiques industrielles et commerciales pour qui le médicament est une manne, l'absence d'accès à des produits essentiels est source d'angoisses dans le meilleur des cas, et représente de vraies pertes de chance dans le pire des cas, pouvant conduire jusqu'à la mort", avertissent-elles.

Désormais, elles appellent à réguler le marché. "Nous sommes convaincus qu'il est impossible de laisser le marché seul déterminer les politiques d'accès aux médicaments si l'on veut assurer un égal accès aux soins et le droit de tous à la santé", appuient les associations. "La société civile a tout intérêt à se mobiliser et prendre la parole publiquement pour défendre notre système de santé et l'accès pérenne aux médicaments essentiels, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Une réelle innovation thérapeutique peut exister là où sont les besoins en santé et intégrer à son développement la diversité des personnes malades."