Soin anti-âge : le collagène à boire, ça marche vraiment ?

C’est la dernière tendance pour tous les adeptes de cures de jouvence et autres remèdes vous promettant de repousser l’inévitable. Les publicités vantant les bienfaits des produits protéinés à base de collagène marin, censés donner une peau repulpée et donc de paraître plus jeune, fleurissent un peu partout, dans la rue comme sur Internet.

D'après le très populaire blog iHerb, qui fait référence en matière de naturopathie, "le collagène est le choix de protéines qui connaît la plus forte croissance" à l’heure actuelle. Un succès qui ne doit rien au hasard. Les magazines féminins ne tarissent pas d’éloges au sujet de cet "ingrédient miracle" qui séduit aussi de plus en plus de célébrités, à l'instar de l'actrice américaine Jennifer Aniston ou du top model britannique Kate Moss qui en font la promotion. Tout le monde en parle, mais cela fonctionne-t-il vraiment et est-ce vraiment utile ? Pour le savoir, TF1info a posé la question à des spécialistes.