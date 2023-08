Comment aider les enfants à retrouver un bon rythme avant la rentrée ?

En été et durant les vacances, le rythme est un peu chamboulé : on dort un peu plus tard le matin, l’heure des repas varie d’un jour sur l’autre et il n’est pas rare que le coucher soit, lui aussi, plus tardif. La rentrée scolaire est une période qui peut être stressante : celle-ci doit être préparée pour éviter les mauvaises surprises. Pour permettre aux enfants de retrouver un rythme plus équilibré avant la reprise, il est conseillé d’anticiper la rentrée en reprogrammant de bonnes habitudes.