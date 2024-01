Comment bien soigner une gastro-entérite ?

La gastro-entérite fait partie des inflammations courantes et très contagieuses en hiver. Les principaux symptômes sont la diarrhée, les vomissements et des douleurs abdominales qui peuvent s’accompagner de fièvre. Voici quelques conseils pour se débarrasser de la gastro et accélérer la guérison.

Cet hiver, peut-être n’avez-vous pas pu échapper à la gastro-entérite, qui fait partie des virus qui sévissent particulièrement en hiver. Début janvier, "la proportion de consultations pour gastro-entérite aiguë pour SOS Médecins est en hausse, en particulier chez les plus de cinq ans", alerte Santé publique France. Redoutée de tous, cette inflammation de la muqueuse de l’estomac, de l’intestin grêle et du côlon provoque de nombreux désagréments, bien que les symptômes disparaissent habituellement entre 24 à 72 heures. Comme le rappelle le Manuel MSD, elle peut être causée par un virus, une bactérie ou un parasite. En général, les personnes se plaignent de diarrhées, modérées ou sévères, de nausées, de vomissements et de crampes abdominales. Pour reprendre rapidement du poil de la bête, les médicaments ne sont pas systématiquement prescrits : le traitement le plus efficace reste encore de respecter certaines règles élémentaires d’hygiène.

Comment éviter un début de gastro ?

Extrêmement contagieuse, la gastro se répand rapidement et très facilement, surtout parmi les enfants. En prévention, la Haute Autorité de Santé encourage notamment la vaccination des nourrissons contre les rotavirus, principaux responsables des gastro-entérites chez les tout petits. Pour éviter la contamination, l’astuce la plus efficace reste encore de se laver scrupuleusement les mains avant les repas et après s’être rendu aux toilettes : 1 g de matière fécale d’une personne infectée peut contenir jusqu’à 10 milliards de particules virales ! Si vous n’avez pas de lavabo et de savon à disposition, les solutions hydro-alcooliques (SHA) peuvent permettre d’éliminer de nombreux microbes. Pour éviter de contaminer votre entourage, pensez à désinfecter les toilettes avec de l’eau de javel après chaque selle liquide. Même chose pour le mobilier, en particulier les jouets et la chambre à coucher de vos enfants. Lorsque vous préparez vos repas, faites correctement cuire la viande et lavez vos fruits et légumes à l’eau claire. Car il arrive aussi qu’un individu puisse tomber malade en ingérant des aliments ou en buvant de l’eau contaminée par des déjections infectées, ajoute le Manuel MSD.

Gare à la déshydratation !

Si vous tombez malade malgré toutes ces précautions d’usage, il est important de mettre en place une riposte efficace. Avec la gastro, le principal danger est la déshydratation électrolytique, surtout chez les nourrissons. Buvez beaucoup d’eau, par petites gorgées, au minimum un litre et demi à deux litres par jour. Pour hydrater votre enfant, vous pouvez utiliser une solution de réhydratation orale (SRO) présentée sous forme de poudre à diluer dans un biberon. Pour reprendre du poil de la bête, reposez-vous ! L’Assurance maladie recommande en France un arrêt de travail de maximum trois jours, notamment en cas de symptômes sévères de gastro-entérite, en particulier si vous travaillez au contact de personnes fragiles. Lorsqu’elle est causée par un virus, les antibiotiques ne sont pas utiles pour soigner la gastro-entérite. Certains remèdes naturels, comme le charbon végétal ou l’argile verte, aident à éliminer les toxines présentes dans le tube digestif et à lutter contre la diarrhée.

Comment s’alimenter pendant la gastro ?

Enfin, il est primordial d’adapter son alimentation à son état. Ingérer de plus petites quantités de nourriture, mais ne cessez pas de vous alimenter. L’Assurance maladie conseille aux malades de composer des menus à base d’aliments salés, riches en glucose, mais surtout, légers ! Évitez les repas trop copieux qui risqueraient de faire souffrir votre estomac davantage. Les pâtes, le riz, les viandes maigres, le poisson, les œufs, le pain, les légumes ou encore les fruits frais sont fortement conseillés. En revanche, mettez de côté les légumes crus et les aliments riches en fibres (céréales, légumineuses), ainsi que les produits laitiers le temps de vous remettre sur pied. De la même manière, les biberons de l’air ne sont pas non plus recommandés pour les bébés. Les symptômes de la gastro sont à surveiller avec attention. Si vous avez plus de 75 ans, immunodéprimé ou diabétique, et que vous ressentez une fatigue extrême et des difficultés à boire, ne tardez pas à consulter un médecin. En cas de gastro virale ou bactérienne, ne déposez pas non plus votre enfant à la crèche ou l’école pour limiter les risques de propagation de la maladie.