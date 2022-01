Comment des patients ont-ils pu s’échapper si facilement de l’hôpital psychiatrique ?

En deux semaines, trois malades psychiques considérés comme très dangereux sont parvenus à s’échapper de l’hôpital psychiatrique toulousain Gérard Marchant. La dernière fugue remonte à ce vendredi 28 janvier en début d’après-midi. Elle a duré plus de 24 heures. Cet homme interné en 2011 après un viol pour lequel il a été jugé pénalement irresponsable a réussi à rejoindre Paris situé à plus de 600 kilomètres de Toulouse. Samedi soir, il s’est présenté de lui-même au commissariat du IXᵉ arrondissement et a été placé sous surveillance médicale.