Comment faire disparaître les boutons issus d'une allergie au soleil ?

Afin d’éviter les boutons, il est possible de prévenir une allergie au soleil. La protection solaire reste la meilleure prévention. Il est conseillé aux personnes allergiques d’éviter si possible le soleil et de se protéger avec des vêtements anti-UV. Pour la crème solaire, il vaut mieux opter pour une très forte protection en la renouvelant toutes les deux heures.

Les médecins peuvent également orienter leur patient vers un dermatologue pour réaliser des séances d’UV. L’opération a pour but de désensibiliser la peau et est en partie remboursée par la sécurité sociale. Si vous êtes sensible au soleil, exposez-vous petit à petit et jamais entre 12 h et 16 h.