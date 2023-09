Comment faire du sport en cette rentrée sans se ruiner ?

Pour faire du sport à moindre coût, tournez-vous vers votre mobile ! Entre les applications de courses à pied, de yoga ou même d’exercices musculaires, il est possible de pratiquer une activité sportive à moindre coût. En effet, selon les applications, vous pouvez profiter de cours et programmes gratuits, moyennant le visionnage d’une publicité ou avec un abonnement à faible coût. Ces applications comme Down Dog, spécialisé en yoga, Nike Training Club, pour les amateurs de running ou encore 7 minutes Workout, pour les plus pressés, permettent souvent de traquer ses performances, de varier les types d'exercices, mais aussi de motiver les utilisateurs au quotidien.

On trouve également de nombreux tutos et cours de sport en ligne. Les coachs et autres influenceurs fitness comme TiboInshape, Sissy Mua ou encore Eric Flag proposent sur les plateformes comme Youtube ou Titkok des cours et entraînements thématiques faciles à suivre. Que vous préfériez le Pilate, le yoga ou encore le port de charge, vous trouverez forcément le programme le plus adapté à vos besoins et à vos objectifs.