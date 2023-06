Comment faire du sport gratuitement en été ?

Avec les fortes chaleurs de l’été, il n’est pas toujours évident de sortir pour pratiquer une activité physique. L’intérieur des maisons est souvent bien plus frais, il est alors judicieux d’en profiter pour pratiquer un sport, sans risquer un coup de chaleur. Le ministère des Sports a d’ailleurs dressé une liste d’“applications en téléchargement gratuit et des sites internet (qui) proposent des contenus pour faciliter la pratique d’activités physiques à domicile”. On retrouve ainsi de nombreuses recommandations pour pratiquer un sport “pour se dépenser”, “pour se muscler”, “pour faire attention à son poids”, “pour la famille et les enfants”, “pour les personnes en situation de handicap”, etc.