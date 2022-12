Comment trouver un médecin pendant la grève ?

Mais face à ces infections, peu de docteurs répondent présents à l'appel en raison d'une grève. Ce lundi 26 décembre, premier jour ouvré après le week-end des fêtes de Noël, plus de 70% des médecins étaient en grève. Il s'agit d'une des semaines les plus tendues dans les services d'urgences. Alors pour trouver un docteur, certains Français sont prêts à faire des sacrifices.

C'est notamment le cas de Ludivine, interrogée par les équipes de TF1, dans le reportage en tête de cet article, alors qu'elle venait de parcourir 50 km en voiture pour voir un médecin. Son fils, souffrant de fièvre, a besoin de consulter. Elle n’a trouvé que chez SOS Médecins, avec plus d’une heure d’attente dehors, à même le trottoir et très loin de chez elle. "Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas de médecin. J’ai regardé sur Doctolib les disponibilités de mon médecin et ce n'était pas avant la semaine prochaine. Cela évite d'encombrer les services d'urgences", déplore-t-elle.