Comment fonctionne la gemmothérapie, la médecine des bourgeons ?

Stimuler le cerveau, aider à la concentration, calmer les douleurs utérines ou encore rééquilibrer la flore intestinale, chaque végétal possède ses propres vertus préventives et/ou curatives. Parmi les macérats les plus couramment utilisés, on retrouve le cassis avec ses propriétés anti-inflammatoires particulièrement recommandées, mais aussi les macérats à base de bourgeons de tilleul dont les vertus calmantes favorisent l'endormissement. Le romarin est également très connu, car il permet d’agir sur le foie et possède une action anti-âge. Un naturopathe pourra vous orienter vers les macérats d’aubépine si vous souffrez de troubles cardiaques ou de problèmes de mémoire. Le figuier, quant à lui, est conseillé principalement pour soulager l'anxiété et diminuer le stress. Mais il en existe plein d’autres !

Avant toute cure, on vous recommande fortement de suivre les conseils d’un spécialiste. Un expert en gemmothérapie saura en effet vous recommander les macérats les plus adaptés à vos besoins tout en vous aiguillant sur la bonne posologie à adopter.