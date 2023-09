Frais de santé : comment moins dépenser à la rentrée ?

Les tarifs de la médecine libérale sont en partie réglementés et le prix de la consultation ne peut être inférieur à un certain montant qui varie selon les spécialités. Il n’est donc pas possible de faire baisser le coût de la consultation en dessous d’un certain seuil, mais on peut optimiser son remboursement. Cela commence par respecter le parcours de soin, et donc d’avoir un médecin traitant. En effet, lorsqu’un patient consulte un spécialiste auquel il a été adressé par son médecin traitant, l’Assurance Maladie prend en charge 70 % du tarif "Sécu" moins la participation forfaitaire d’un euro. Faute de médecin traitant, cette prise en charge tombe à 30 % du tarif, ce qui peut à la longue représenter une somme conséquente

L’autre source de remboursement est la mutuelle. Dans la grande majorité des cas, votre employeur doit vous en proposer une dont il paiera une partie. Assurez-vous qu’elle est adaptée aux besoins de vos enfants. Selon votre situation particulière, vous pourrez souscrire à des offres complémentaires ou préférer une autre mutuelle. Si votre situation évolue, veillez à vérifier que votre offre est toujours adaptée.

Un enfant peut être rattaché à la carte vitale de chacun de ses parents, mais à une seule mutuelle. Il faut donc choisir la plus favorable, éventuellement en tenant compte des problèmes de santé particuliers de chacun si vous avez plusieurs enfants. À noter également que le traditionnel certificat médical pour la pratique du sport n'est plus nécessaire sur présentation d’une attestation du renseignement d’un questionnaire de santé pour lequel il a été répondu par la négative à l’ensemble des questions.