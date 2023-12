Comment les chiens peuvent accompagner les personnes souffrant de stress post-traumatique ?

Le trouble de stress post-traumatique touche les personnes victimes ou témoins d'évènements extrêmes. Aujourd'hui bien reconnu par la médecine psychiatrique, le TSPT fait l'objet de différents traitements et peut être soigné. L'accompagnement par un chien d'assistance fait partie des traitements proposés, avec des résultats positifs.

Entre les catastrophes naturelles, les conflits armés, les attentats terroristes et les agressions, de plus en plus de personnes souffrent du trouble de stress post-traumatique. Avec des symptômes plus ou moins sévères, il peut devenir handicapant et nécessite un traitement adapté. Le chien d'assistance est proposé à certains patients pour réduire ces symptômes et les aider à surmonter le traumatisme.

Quels sont les signes récurrents d'un stress post-traumatique ?

Comme son nom l'indique, le trouble de stress post-traumatique se déclare après avoir vécu ou été témoin d'une expérience traumatisante, immédiatement ou plusieurs mois ou années après. Il se traduit par une anxiété sévère et prolongée, des dissociations, des cauchemars récurrents qui plongent chaque nuit la personne dans le souvenir de l'évènement marquant, des images intrusives durant les phases d'éveil, des émotions négatives… Par ailleurs, les victimes et témoins peuvent faire preuve d'une hypervigilance démesurée par crainte de revivre cette expérience. L'accumulation des symptômes a un effet délétère sur la vie de la personne, mais aussi de son entourage, et doit faire l'objet d'un traitement adapté.

Quels bienfaits le chien d'assistance peut-il apporter dans le traitement du TSPT ?

Au-delà des traitements médicamenteux et du suivi psychologique ou psychiatrique, le patient atteint du trouble de stress post-traumatique peut être accompagné au quotidien par un chien d'assistance. Formé et complètement dévoué à sa mission, ce dernier devient un appui solide pour la personne. Sans parole et sans jugement, il l'assiste dans sa vie de tous les jours en étant simplement présent à ses côtés et en accomplissant des tâches. Par exemple, le chien peut être formé à allumer la lumière lorsqu'il détecte les terreurs nocturnes ou cauchemars de son maître, à lui apporter un réconfort immédiat, à le ramener à la réalité en cas de phase dissociative. Il peut aussi le rassurer en inspectant le logement, l'aider à surmonter sa peur de sortir, donner l'alerte si la personne se met en danger…

Grâce au chien, la personne se sent plus en sécurité, sort de son isolement, reprend progressivement une vie normale et voit ses symptômes diminuer peu à peu.

Par ailleurs, différentes études mises en exergue par la thèse de Doctorat Vétérinaire de Natacha Asensio sur le rôle du chien d'assistance dans le traitement du TSPT prouvent que l'animal devient un support émotionnel important, favorise la production d'hormones de bien-être et réduit significativement le stress.

La CAPE : l'association française de chiens d'assistance aux personnes en état de stress post-traumatique

En 2020, l'association La CAPE voit le jour, créée par Benjamin Borg. C'est la première en France. Partant du constat d'un accompagnement insuffisant pour les personnes souffrant de stress post-traumatique, ce sapeur-pompier et maître-chien toulousain a réuni une équipe pour proposer une solution pertinente : un accompagnement par un chien d'assistance. L'association met gratuitement à disposition des victimes d'attentat, militaires et primo-intervenants (secouristes, pompiers, soignants…) souffrant du TSPT des chiens formés à ces missions d'accompagnement spécifiques.