Comment limiter les abus pendant les vacances et éviter les kilos en trop à la rentrée ?

Au quotidien, la vie est millimétrée. On se lève le matin avec un petit-déjeuner, on mange à la pause de midi et on dîne le soir en famille. Peu de place pour écouter la sensation de faim. Et si vous profitiez des vacances pour écouter votre corps ? La diététicienne et nutritionniste Alexandra Pays recommande d’avoir faim pour manger et d’adapter les quantités selon la sensation de satiété. Ainsi, si vous n’avez pas faim en vous levant, attendez, peut-être allez vous manger qu’un peu plus tard.

Autre conseil de la nutritionniste : cuisinez. Les vacances permettent de prendre le temps de passer aux fourneaux en famille ou entre amis. Cuisiner soi-même permet d’éviter les produits industriels et ultra-transformés, généralement très caloriques. Profitez de l’été pour choisir des légumes de saison et des fruits frais.