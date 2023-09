Comment préparer son immunité à l'arrivée de l'automne et l'hiver ?

Le corps a besoin de vitamines et de minéraux pour fonctionner correctement. En automne (mais également en hiver), certains micronutriments viennent à manquer. Pour booster vos défenses immunitaires, il est donc conseillé de faire le plein de vitamines comme la vitamine C. Grâce à son action antioxydante, elle vient en aide au système immunitaire et permet de lutter contre les infections.

Le zinc est également recommandé pour booster son organisme. Il développe des cellules liées à l’immunité et possède même un effet antiviral. Si on trouve du zinc sous forme de compléments alimentaires vendus en pharmacie, il est possible d’enrichir simplement son alimentation avec des produits comme le pain complet, les lentilles, ou encore les huîtres !

Saviez-vous que près de 60 % des cellules immunitaires sont contenues dans notre microbiote intestinal ? Pour le renforcer, on préconise de faire le plein de probiotiques. Efficaces pour rééquilibrer la flore intestinale, ils sont capables d’impacter le système immunitaire et de l’aider à se défendre contre les agressions extérieures. Pour en profiter à l’automne, faites donc le plein de kéfir (une boisson fermentée à base de lait ou de fruits), de yaourts, ou même de choucroute !