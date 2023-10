Comment préserver sa santé mentale en cinq conseils

On définit la santé mentale comme un “état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté” selon l’OMS. Les facteurs impactant la santé mentale sont nombreux et dépendent autant des conditions de vie et du milieu professionnel que des critères économiques ou environnementaux. Plus complexe que la simple absence de troubles psychiques, la santé mentale correspond donc à la recherche d’un équilibre émotionnel et physique, mais aussi social, spirituel et économique.