Comment retarder l'apparition des cheveux blancs ?

Avec l’âge, notre corps produit moins de mélanine, causant l’apparition des premiers cheveux blancs. Le stress, la génétique, le tabagisme et certaines maladies auto-immunes peuvent être responsables de la canitie. L’alimentation joue un rôle clé pour retarder la pousse des cheveux blancs.

Dès l’apparition du premier cheveu blanc, c’est souvent la panique ! On se demande quand on a commencé à vieillir et combien de temps il nous reste avant de devoir opter pour la coloration. Rassurez-vous, la pousse des premiers cheveux blancs se fait de manière progressive et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne à ce sujet. Si ce phénomène, appelé canitie, est inévitable, plusieurs facteurs permettent toutefois de retarder leur apparition.

Consommer des aliments riches en vitamines et oligo-éléments

Si vous visez à garder de beaux cheveux brillants, pigmentés et soyeux le plus longtemps possible, la solution se trouve dans votre assiette ! Une alimentation riche en vitamines, céréales complètes et oligo-éléments peut véritablement retarder l’apparition des cheveux blancs ou gris. Dans l’assiette, on ajoute donc des œufs – bio de préférence – dont le jaune contient de la vitamine B5. Elle joue un rôle sur l’hydratation des mélanocytes, cellules responsables de la pigmentation cutanée. La vitamine B12, que l’on trouve dans les abats (foie, tripes, rognons) permet également de stimuler la production de mélanine. Les haricots blancs ou verts doivent aussi être intégrés à votre régime alimentaire puisqu’ils contiennent du silicium, un oligo-élément capable de retarder le vieillissement des cellules. À cette liste s’ajoutent l’avocat, riche en vitamine E et acides gras essentiels, mais aussi les amandes et les noix.

Fuir le stress à tout prix

L’adage “se faire des cheveux blancs” n’a pas été populaire par hasard. Le stress chronique perturbe en effet la production de mélanine dans le cuir chevelu, raison pour laquelle les cheveux blancs apparaissent en nombre. D’un point de vue esthétique, mais surtout psychologique, il est important de fuir les sources de stress au maximum. Veillez à prendre du temps pour vous : massage, yoga, méditation, lecture… Trouver la sérénité passe aussi parfois par le fait de s’éloigner des personnes toxiques.

Éviter les perturbateurs endocriniens dans les soins cosmétiques

Les cheveux, tout comme le cuir chevelu, peuvent être fortement fragilisés par les produits capillaires agressifs. De nombreux shampoings ou soins contiennent des substances chimiques et perturbateurs endocriniens nocifs pour les fibres capillaires. Si vos premiers cheveux blancs ont fait leur apparition, il est peut-être temps de faire le tri dans vos cosmétiques et d’opter pour une routine détox. Plusieurs marques “clean” proposent des shampoings naturels, sans sulfate, silicone et autres composants dangereux.

Réduire la consommation de cigarette et les expositions au soleil

Enfin, on ne répètera jamais assez tous les dégâts causés par le tabac ! Responsable de plusieurs dysfonctionnements dans notre corps, il s’attaque aussi à la kératine du cheveu, causant ainsi l’apparition des cheveux blancs. Pourquoi ne pas se faire aider pour arrêter de fumer ?

De la même façon, les expositions au soleil prolongées peuvent abîmer les cellules issues du bulbe capillaire. Plus elles perdront en kératine, plus les mèches seront fragilisées, de quoi entraîner la dépigmentation des cheveux. S’il est recommandé de porter un chapeau ou une casquette sous de fortes températures, il est aussi possible d’appliquer des soins pour protéger la fibre capillaire des rayons UV.