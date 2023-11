Comment savoir si je dois consulter un kiné ou un ostéopathe ?

On se pose souvent la question : quelle différence y a-t-il entre un kinésithérapeute et un ostéopathe ? Si les deux professions ont une racine commune, leur mode de traitement de la douleur est très différent.

Un kinésithérapeute est un professionnel de santé qui soulage le corps en ciblant la pathologie. Pour venir à bout de la douleur, il utilise plusieurs outils : ses mains via le massage bien sûr, mais aussi des exercices de renforcement comme la musculation ou encore dans certains cas, les ultrasons. Son objectif : soigner l’origine de la douleur du patient.

L’ostéopathe de son côté travaille le corps dans son entièreté. Son but est de rééquilibrer l’organisme dans son ensemble, pas de trouver la source du mal corporel originel. En fonction de la pathologie à traiter, il peut donc travailler d’autres parties du corps que la zone concernée et procéder à des manipulations menant (ou non) aux craquements des articulations.

Mais pour distinguer encore plus clairement la kinésithérapie (ou physiothérapie) de l’ostéopathie, il faut savoir que ces deux professions ne font pas partie du même cercle paramédical. En effet, le kinésithérapeute est reconnu par le Code de la santé. On peut donc profiter d’une séance de kiné sur prescription médicale, cette dernière étant alors prise en charge par l’Assurance Maladie. L’ostéopathie n’est de son côté pas remboursée et seules certaines mutuelles assurent le remboursement de ces séances à leurs clients.