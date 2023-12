Comment savoir si je fais une allergie aux chats ?

L'allergie aux chats est très courante en France et toucherait 2,5 à 3 % de la population. Elle se traduit par les symptômes caractéristiques de l'asthme allergique. Cette réaction immunitaire affecte principalement le système respiratoire et les yeux.

Des éternuements à répétition, le nez pris et les yeux larmoyants en présence d'un chat ou dans les heures qui suivent ? Et si vous étiez allergique ? Les symptômes peuvent être instantanés ou se développer après des années de cohabitation avec votre boule de poils. On fait le point sur l'allergie aux chats.

Pourquoi est-on allergique aux chats ?

Contrairement à ce qu'on pense souvent, on n'est pas allergique aux poils de l'animal, mais à une protéine présente dans la salive, l'urine et les squames du chat. Appelée Fel d1, cette sécrétoglobuline provoque une réaction excessive du système immunitaire des personnes sensibles lorsqu'il entre en contact avec elle. Cela se produit quand elles respirent un poil de chat, quand elles se frottent le nez ou les yeux après avoir touché le félin ou une surface qui porte ses squames ou sa salive. La production d'anticorps et d'histamines constitue la réponse du corps humain à l'allergène et se traduit par des symptômes reconnaissables.

Cette réaction aux chats concernerait 25 % des personnes souffrant d'asthme allergique, soit au moins 2,5 à 3 % de la population française.

L'allergie aux chats : quels symptômes caractéristiques ?

Les personnes qui connaissent leur allergie au chat et celles qui le découvrent pour la première fois rapportent souffrir d'un faisceau de symptômes allergiques. Le plus caractéristique est la rhinite, traduite par une congestion nasale (nez encombré qui coule) et des éternuements à répétition, comme lors d'un rhume des foins. Elle s'accompagne généralement d'une irritation des yeux qui deviennent rapidement rouges et larmoyants, avec une conjonctivite allergique. Des démangeaisons se déclarent au niveau du nez, des yeux, mais également de la gorge et provoquent de la toux. On peut aussi observer des démangeaisons cutanées et parfois une crise d'urticaire. Chez les personnes très sensibles, la réaction allergique peut entraîner une vraie gêne respiratoire, une crise d'asthme ou même un choc anaphylactique (un symptôme grave qui nécessite une intervention médicale d'urgence).

Si vous déclarez ces symptômes après un contact avec un chat ou une visite chez une personne possédant un félin, il est fort probable que vous soyez allergique.

Comment savoir si je suis vraiment allergique aux chats ?

Un médecin allergologue établit le diagnostic de votre allergie potentielle au moyen d'un questionnaire médical et de différents tests.

Le test cutané est simple à réaliser. Il consiste en l'application d'une solution contenant la protéine Fel d1 sur la peau et en la pénétration sous-cutanée du produit. Une réaction allergique confirme le diagnostic. S'il n'est pas probant, un test sanguin peut vous être proposé. Effectué avec une prise de sang, il mesure votre niveau d'anticorps à la protéine Fel d1. S'il est élevé, le diagnostic est confirmé. Il existe alors différents traitements pour soulager les symptômes et désensibiliser.