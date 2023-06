Comment se protéger contre les tiques et leurs piqûres ?

Si actuellement, il n’existe pas de protection fiable contre les tiques, la prudence suggère d’éviter de se faire piquer. Pour y parvenir, il existe des techniques et astuces qui permettent de réduire grandement ce risque.

Il est par exemple recommandé d’éviter les hautes herbes et les sous-bois, qui sont les lieux de prédilection des tiques. À la place, il est préférable de se balader sur les sentiers. Si toutefois cela n’est pas possible, portez des hauts à manches longues et des bas qui recouvrent vos jambes. Les tiques ne pourront pas s’accrocher à votre peau. Les experts recommandent également de porter des couleurs claires : cela permet de repérer plus facilement les tiques qui s’y seraient agrippés. En prévention, un répulsif contre les insectes peut être très utile. L’Office national des forêts recommande d’emporter un tire-tiques avec soi. Enfin, après chaque promenade, il est conseillé d’inspecter son corps à la recherche de tiques. Il est important de n’oublier aucun endroit, notamment sur les pliures de la peau comme les genoux, le dessous des fesses, les aisselles, etc.