Comment soigner et soulager naturellement des lèvres gercées en hiver ?

Durant l’hiver, le froid malmène parfois les parties les plus exposées de notre corps. Parmi les petits maux de l’hiver, les gerçures aux coins des lèvres sont tout aussi disgracieuses que douloureuses. Quelques remèdes simples et naturels peuvent vous aider à les faire disparaître.

En hiver, lorsque l’air est plus froid et sec, certains ont tendance à se tartiner de baume à lèvre pour venir à bout des vilaines gerçures. La peau se dessèche et de petites fissures apparaissent à la commissure des lèvres. Il arrive même parfois que les irritations soient telles qu’elles provoquent des saignements. Si les lèvres sont à ce point vulnérables face aux agressions extérieures, c’est qu’elles “n’ont pas de barrière protectrice naturelle, elles sont dépourvues de film hydrolipidique”, explique Michel Sarrieu, Directeur scientifique de la marque de compléments alimentaires et cosmétiques bio Fleurance Nature, auprès de Doctissimo. Pour éviter que ça ne craque, voici comment chouchouter vos lèvres pour sourire sans souffrir.

Lèvres gercées : le froid, mais pas seulement…

La peau des lèvres est cinq fois plus fine que celle du visage, ce qui explique aussi qu’elle se déshydrate et s’assèche plus vite en cas d’agressions extérieures ou intérieures. En plus du froid hivernal, la pollution ne nous aide pas à améliorer l’aspect de nos lèvres. De manière générale, elle est responsable de nombreuses affections dermatologiques, telles que l’acné, les rougeurs, les irritations et bien sûr aussi, le dessèchement des lèvres. Certaines habitudes alimentaires, comme une mauvaise hydratation ou un faible apport en vitamine, mais également la cigarette ou le soleil, font partie des autres facteurs de risque. En outre, la congestion nasale, qui entraîne une respiration par la bouche plutôt que par le nez, une santé bucco-dentaire défaillante ou encore certains allergènes contenus dans les rouges à lèvre peuvent fendiller vos lèvres.

Quels soins pour adoucir ses lèvres ?

Pour soigner ses lèvres, le baume est souvent présenté comme la solution la plus efficace. Il vaut mieux privilégier les soins à base de beurre de karité, d’huile d’amande douce, de coco ou encore d’argan, riche en vitamine E, antioxydante et cicatrisante. Ces produits auront notamment pour effet de former une barrière protectrice qui maintiendra un bon niveau d’humidité. Si vos lèvres sont vraiment très abîmées, les spécialistes recommandent un soin à base de miel. Humectant naturel, il maintiendra vos lèvres hydratées tout au long de la journée. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, il contribuera par ailleurs à apaiser vos lèvres fragilisées. Autre astuce : vous pouvez appliquer des gommages à base de sucre et de miel pour retirer les peaux mortes et exfolier l’épiderme à raison d’une fois par semaine. Pour plus d’efficacité, effectuez des mouvements circulaires pour laisser la solution pénétrer. Enfin, il est fortement déconseillé d’humidifier ses lèvres avec sa langue, ce geste ne fera qu’assécher vos lèvres davantage.