Comment soigner une plaie superficielle sur mon chien ou mon chat ?

Tout d'abord, il faut s'assurer que la plaie n'est que superficielle et sans gravité. S'il n'y a pas de sang ou seulement quelques gouttes qui perlent, mais ne coulent pas, c'est une simple égratignure. Dans le cas contraire, une visite d'urgence chez le vétérinaire s'impose !

Avant de vous en occuper, veillez à bien vous laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique afin de ne pas provoquer involontairement une infection. Vous pouvez aussi porter des gants chirurgicaux.

Si la plaie est dans le pelage, coupez délicatement les poils autour avec un petit ciseau à bout rond pour bien dégager la zone (ils repousseront rapidement). On reste calme autant que possible, car les animaux sont sensibles à notre stress et risquent d'avoir des mouvements brusques en réaction.