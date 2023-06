Comment vivre avec un animal de compagnie quand on est allergique ?

Il y a des prédispositions génétiques aux allergies atopiques (environnementales) mais elles peuvent se déclarer après plusieurs années de vie commune avec des animaux. Elles font d'ailleurs partie des principales raisons d'abandon des animaux de compagnie, mais quelques conseils permettent de garder son compagnon.

Tout d'abord, vous pouvez demander un dépistage à votre médecin afin de déterminer l'allergène en cause et de suivre un traitement antihistaminique au long cours pour réduire les symptômes et les risques de l'asthme.

Ensuite, une vigilance renforcée sur les accès de l'animal au logement est obligatoire. Bannissez-le définitivement de la chambre à coucher et si possible du mobilier textile (canapé, fauteuil…) car les tissus retiennent facilement les poils d'animaux et donc leur salive allergisante. Le chien vit très bien dehors si vous lui construisez une niche à l'abri des intempéries.

Tous les textiles en contact avec l'animal doivent être quotidiennement débarrassés des poils qui s'y déposent, et lavés régulièrement ou mis à l'abri dans des placards clos et inaccessibles.

Enfin, confiez l'entretien de votre animal de compagnie à un membre de la famille qui n'est pas allergique. Un brossage quotidien et un toilettage régulier réduiront la dispersion des agents allergènes.