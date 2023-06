Compléments alimentaires : attention danger ?

Les promesses de vente sont si tentantes que l’on voudrait les prendre à tout va. Les compléments alimentaires, bien qu’utiles et efficaces dans certaines situations, sont à prendre avec précaution. Leur prise n’est pas un acte anodin et elle doit être encadrée par un médecin pour éviter les risques de surdosage ou d'interaction avec d’autres médicaments. En effet, selon le site "Manger bouger" lié à Santé publique France, une mauvaise combinaison pourrait entraîner des effets indésirables comme des problèmes digestifs, des troubles cardiovasculaires ou psychiques. Il est vivement recommandé de suivre quelques conseils simples comme : demander conseil à un professionnel, éviter les prises prolongées ou répétées, respecter les précautions d’emploi et surtout privilégier les produits de pharmacie plutôt que ceux trouvés sur internet. Les compléments vendus en France contiennent principalement des vitamines ou des minéraux, des plantes, des additifs ou des arômes autorisés dans les produits alimentaires.