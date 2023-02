Comptes Ameli piratés : attention à cette nouvelle arnaque

De plus en plus de démarchages frauduleux usurpent le nom de l'Assurance Maladie. Dernier en date, au cours du mois de septembre 2022, une équipe de malfaiteurs aurait utilisé, dans un véhicule circulant en Île-de-France, un IMSI Catcher. Le principe de cet appareil de surveillance est d'intercepter le trafic des communications mobiles et de créer un réseau virtuel puissant forçant les appareils équipés d’une carte SIM à s’accrocher sur celui-ci. Ce système novateur leur a permis de diffuser des SMS permettant des escroqueries à partir des comptes Ameli, alerte auprès de TF1Info, le COMCyberGEND.