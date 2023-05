Compteurs Linky : pas plus d'exposition aux ondes qu'un chargeur de smartphone ou une plaque à induction

Plus en détails, les nouvelles mesures d’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs Linky de troisième génération (dits "G3"), installés à partir de 2017, démontrent que l’émission de signaux de communication sur le réseau électrique peut varier considérablement selon l’heure de la journée. Si, en pratique, la durée totale quotidienne des émissions peut effectivement être plus élevée qu’anticipée avant le déploiement de ces équipements,"les niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques émis restent très faibles et bien inférieurs aux valeurs limites réglementaires", insiste l'agence qui a actualisé son expertise menée il y a cinq ans.

Il ressort en outre de ces nouvelles données que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par les modules optionnels ERL (émetteur radio Linky) est très faible et bien inférieure notamment à celle d’une box Wi-Fi.