Conduite : les dangers de l’alcool au volant pendant les fêtes

Les fêtes de fin d’année riment parfois avec excès, aussi bien sur la quantité de nourriture que d’alcool ingéré. Pourtant, à cette période comme durant le reste de l’année, la prudence au volant doit rester de mise. Voici un rappel de la réglementation et des dangers liés à la consommation d’alcool sur la route.

Durant les fêtes, l’alcool est souvent au rendez-vous, c’est pourquoi la Sécurité routière rappelle chaque année à la population que "celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas", d’après le célèbre slogan lancé en 2005 en France. Si le repas de Noël et le Nouvel an sont généralement propices à la décontraction et l’amusement, il ne s’agirait pas de venir gâcher les festivités en prenant des risques inutiles. En France, la limite à ne pas franchir pour reprendre la route est de deux verres, au-delà, le conducteur s’expose à une amende, voire une peine d’emprisonnement en cas d’accident corporel ou mortel. La conduite en état d’ivresse constitue un véritable fléau, l’alcool étant impliqué dans 30 % de la mortalité routière en France tous les ans, alerte la Sécurité routière. Pour ne pas tenter le diable, voici un petit rappel de la bonne conduite à adopter.

Conduite en état d’ivresse, que dit la loi ?

Selon l’article R234-1 du Code de la route, il est strictement interdit de conduire avec un taux d’alcoolémie égal ou supérieur à 0.5 g (0,2 g/l si vous êtes détenteur d’un permis probatoire). Ce seuil limite équivaut par exemple à un petit verre de vin (10cl), un shooter ou encore un demi de bière (25cl). Après la mort de trois jeunes policiers dans une collision à Roubaix en mai 2023, provoquée notamment par un conducteur fortement alcoolisé et drogué, la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet avait émis le souhait d’instaurer une tolérance zéro vis-à-vis de l’alcool au volant, comme au Brésil, en Hongrie, en Slovaquie, Roumanie, au Qatar ou encore au Japon. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Plus important enfin : si l’on consomme de l’alcool, il n’existe aucune bonne raison de vouloir reprendre son véhicule.

Quels effets sur la conduite ?

Si on ne peut pas dormir sur place ou qu’aucune personne n’est en mesure de vous ramener chez vous, il faut impérativement rentrer à pied ou appeler un taxi. Pour rappel, l’alcool est une substance psychoactive incompatible avec la conduite : la proportion d'accidents avec alcool dans les accidents mortels est presque trois fois plus élevée que celle constatée dans les accidents corporels. Les effets de l’alcool sur le fonctionnement du cerveau sont nombreux. En plus d’une sensibilité plus forte à l’éblouissement et d’une baisse de la résistance à la fatigue, un conducteur ivre observe une diminution des réflexes et un allongement du temps de réaction.

À 110km/h par exemple, le conducteur aura parcouru 33 mètres avant de réagir. Bien souvent, un conducteur qui a consommé une forte dose d’alcool a tendance à surestimer ses capacités et à minimiser les risques qu’il fait courir aux autres et à lui-même, entraînant des attitudes dangereuses. Une fois ingérées, les molécules atteignent le cerveau en 15 à 30 minutes en moyenne selon le sexe et la corpulence de l’individu. En cas de doute, il est fortement recommandé d’utiliser un éthylotest : cet équipement est obligatoire dans les véhicules depuis 2012.

Alcool au volant : quelles sanctions ?

Selon la gravité des faits, l’alcool au volant peut être soit considéré comme une contravention soit comme un délit passible d’un retrait de points, d’une amende et d’une suspension du permis de conduire. Pour une alcoolémie inférieure à 0,8g/l de sang, le Code de la route prévoit une amende pouvant atteindre 750 euros, une immobilisation du véhicule, un retrait de 6 points de votre permis de conduire voire une suspension jusqu’à 3 ans. Au-dessus de 0,8g/l, l’infraction est considérée comme un délit. En plus d’un retrait de six points, d’une amende pouvant atteindre 4.500 euros et d’une suspension ou annulation de permis, le contrevenant risque une peine de prison jusqu’à 2 ans (4 ans en cas de récidive). Gare aussi aux idées reçues : ce n’est pas parce que vous buvez de l’eau, une boisson énergisante ou encore du café que vous réduirez votre taux d’alcool dans le sang.