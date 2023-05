Congé menstruel : les députés de gauche déposent deux propositions de loi pour "briser un tabou"

Les deux textes pourraient être regroupés. Car si les députés PS proposent également un arrêt de travail de 13 jours répartis sur un an, et sans carence, il est limité à deux jours par mois. De plus, ils proposent un congé de cinq jours en cas de fausse-couche, et entendent contraindre les entreprises à instaurer des "mesures matérielles" pour la santé menstruelle. De leur côté, les écologistes veulent inscrire dans le droit du travail l'interdiction de toute discrimination en raison de la santé menstruelle, et imposer aux entreprises d'organiser "tous les trois ans" des actions de sensibilisation.