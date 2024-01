Connaissez-vous la différence entre un diététicien et un nutritionniste ?

Si vous souhaitez perdre du poids ou améliorer vos habitudes alimentaires, l’aide d’un professionnel de santé peut être utile pour vous accompagner à faire les bons choix. Dans ce domaine, on a tendance à confondre les diététiciens et les nutritionnistes, pourtant leur formation et champ d’action sont bien différents. En fonction des objectifs que vous souhaitez atteindre, voici vers qui vous tourner.

Lorsque l’on entame un régime, on se retrouve bien souvent devant une montagne de programmes minceurs différents. Il arrive aussi parfois qu’on ne sache pas toujours comment orchestrer une perte de poids qui soit à la fois efficace et sans danger pour sa santé. Pour répondre à ces craintes et à ces interrogations, les Français consultent des diététiciens et des nutritionnistes, réputés comme étant les grands spécialistes de la nutrition et du rééquilibrage alimentaire. Si ces deux catégories de professionnels répondent à divers problèmes liés à l’alimentation, il est important de bien connaître leur domaine d’intervention pour que votre prise en charge soit optimale. Alors, quelles sont les distinctions entre le diététicien et le nutritionniste, et qui dois-je consulter en priorité ?

Dans quels cas prendre rendez-vous chez un nutritionniste ?

Le nutritionniste, contrairement au diététicien, est un médecin qui relève d'un diplôme d'État. Ainsi, il est donc en mesure de prescrire des examens biologiques ou radiographies, des traitements médicamenteux ou encore des compléments alimentaires oraux (CNO). En libéral ou au sein d’un milieu hospitalier, le nutritionniste est le bon interlocuteur pour la prise en charge de maladies comme l’obésité ou le surpoids, certaines intolérances, des problèmes digestifs ou troubles du comportement alimentaire (TCA) comme l’anorexie, la boulimie ou certaines phobies alimentaires. Après avoir étudié vos antécédents médicaux, mode de vie, état psychique, le nutritionniste et sa connaissance précise des aliments (apports nutritionnels, composition, impacts sur la santé) vous permettront de disposer d’un programme nutritionnel adapté à vos besoins.

D’après le Dr Pauline Faucher, médecin-nutritionniste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (AP-HP) à Paris, ses compétences particulières font qu’on "le consultera plutôt en seconde intention après le diététicien, idéalement sous l'avis du médecin traitant ou d'un autre médecin référent (endocrinologue, oncologue…)", indique-t-elle au Figaro Santé. En effet, les nutritionnistes interviennent généralement là où l’expertise des diététiciens s’arrête. Les tarifs des nutritionnistes sont variables, entre 25 (secteur 1) à plus de 100 euros en moyenne (secteur 2), dont une partie est prise en charge par la Sécurité sociale dans le respect d’un parcours de soin coordonné. À condition aussi de consulter sous ordonnance.

Pourquoi consulter un diététicien ?

Si le diététicien est tout à fait qualifié en matière de nutrition, il n’a pas suivi d’études de médecine. Il élabore des programmes alimentaires personnalisés en concertation avec ses patients, qui permettent de corriger certaines mauvaises habitudes alimentaires. Durant la première consultation, le diététicien cherche à comprendre les motivations de la personne qui fait appel à ses services. Il interroge ainsi ses motivations, ses habitudes nutritionnelles, ses antécédents médicaux ou encore les raisons qui ont provoqué sa prise de poids.

Généralement, on consulte un diététicien lorsque les troubles alimentaires n’ont pas d’incidence grave sur la santé ou ne nécessitent pas de prise en charge sérieuse, comme c’est le cas en cas de trouble du comportement alimentaire. En revanche, il peut donner de précieux conseils en matière d’alimentation aux femmes enceintes, aux enfants qui souffrent d’obésité infantile ou encore donner aux sportifs des clés pour se préparer avant une compétition sportive importante. Pour information, la consultation chez un diététicien n’est pas remboursée par la Sécurité sociale. Si les honoraires des diététiciens sont libres, une consultation varie en général entre 30 à 60€.