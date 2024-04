Connaissez-vous le lait de lune, cette potion ancestrale qui favorise le sommeil ?

Nos modes de vie et nos habitudes ont profondément changé la qualité de notre sommeil. Le stress, l’anxiété et les nouvelles technologies ont un impact négatif sur nos nuits de plus en plus courtes. Le lait de lune ou Moon Milk est une préparation ancestrale qui aide à retrouver un sommeil réparateur.

Parmi l’un des maux du siècle qui touche une bonne partie de la population française, il y a les troubles du sommeil : insomnie, réveil nocturne, anxiété, difficulté d’endormissement font partie du lot quotidien. D’après l’Institut national du sommeil et de la vigilance, un Français sur deux déclare rencontrer (ou avoir rencontré) des troubles du sommeil et plus d’un Français sur trois a constaté une dégradation de la qualité de son sommeil.

L’ayurveda regorge de remède naturel pour soigner le corps et l’esprit et justement, parmi les potions magiques que l’on trouve dans la médecine traditionnelle indienne, on trouve le Moon Milk ou le lait de lune. On vous explique comment cette boisson miraculeuse peut changer votre vie et surtout vos nuits.

Le lait de lune, c’est quoi ?

Comme le lait d’or, cette boisson toute douce nous vient de l’ayurveda et elle est basée sur la phytothérapie, c’est-à-dire qu’elle utilise les propriétés des plantes et des épices pour détendre l’organisme et faciliter le sommeil. Parmi les épices utilisées, on retrouve des stars de la médecine traditionnelle indienne, à savoir la cannelle (pour faciliter la digestion et la circulation sanguine), la cardamome (pour apaiser le système nerveux), la muscade (pour le transit intestinal), le safran (pour l’équilibre émotionnel et la relaxation) et surtout l’ashwagandha.

Aussi appelée "ginseng indien" ou Withania somnifera, cette plante est réputée pour agir sur le stress, l’anxiété et contribue à la relaxation. On peut s’en procurer sous forme de gélule ou en poudre dans les herboristeries ou les magasins bio. L’ashwagandha fait partie de la famille des plantes dites adaptogènes, autrement dit, elle aide l’organisme à s’adapter naturellement aux situations stressantes. Si cette plante est extraordinaire, en revanche, elle peut provoquer des effets indésirables (notamment des troubles intestinaux) si les dosages ne sont pas respectés.

Comment préparer un lait de lune ?

Il vous faut :

- 250 ml de lait de vache

- ½ cuillère à café de cannelle

- 1 pincée de noix de muscade

- 1 pincée de cardamome

- 1 pincée de safran

- 1 pincée de poivre noir

- ½ cuillère à café de poudre d'ashwagandha

- 1 cuillère à café de miel

- 1 cuillère à café d’huile de coco

On commence par faire chauffer le lait de vache (ou du lait végétal si vous préférez) avec les épices et l’ashwagandha à feu doux pendant une dizaine de minutes. Quand la préparation se met à frémir, on la retire du feu et on ajoute l’huile de coco pour accentuer l’action des épices. Il est possible de remplacer l’huile de coco par du ghee (ou du beurre clarifié). Dans la médecine indienne, les matières grasses sont les véhicules qui permettent de disséminer les principes actifs dans tout le corps. On laisse légèrement refroidir puis on ajoute le miel avant de déguster ! Doux, réconfortant, gourmand, le lait de lune peut s’inscrire dans votre nouvelle routine du soir, elle vous apporte détente et relaxation juste avant de dormir. Elle est aussi adaptée pour les enfants. Et si leurs petits palais n’apprécient guère les épices, il est possible d’ajouter une pincée de poudre de caroube à la préparation pour en masquer le goût !