Connaissez-vous le triphala, ce remède ancestral pour prendre soin de ses intestins ?

Le triphala est une formule préparée à partir de trois poudres de fruit. Remède légendaire de la médecine ayurvédique, il s’agit d’un détoxifiant intestinal naturel. Antioxydant et anti-inflammatoire, le triphala est aussi un tonique bénéfique pour tout le corps.

On dit souvent que l’intestin est le deuxième cerveau. Peuplé de micro-organismes, il joue un rôle majeur dans le processus de digestion, pour l’assimilation des nutriments et pour la bonne santé de notre système immunitaire. Or, nos modes de vie et notre alimentation mettent notre système digestif à rudes épreuves et l’accumulation des toxines peut interférer avec le bon fonctionnement de nos organes et de notre corps. La médecine traditionnelle indienne considère que le système digestif et plus particulièrement le côlon est le siège des maladies. Et pour en prendre soin, il existe un remède ancestral : le triphala.

Qu’est-ce que le triphala ?

Il s’agit d’une préparation à base de plantes utilisée depuis des millénaires dans l’ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. Ce remède est considéré comme un véritable détoxifiant intestinal naturel. Il s’agit d’une formule composée à partir de la poudre de trois fruits séchés ("tri" veut dire trois et "phala", fruits : Amalaki (Emblica officinalis), la groseille indienne, Bibhitaki et Haritaki. Ces trois fruits sont réputés pour leurs propriétés antioxydantes, laxatives, expectorantes, purgatives et détoxifiantes. La synergie des trois poudres mélangées à parts égales est utilisée pour soutenir le système digestif et favoriser la régularité intestinale.

Un tonique pour tout le corps

Ce complexe naturel permet de favoriser l’élimination douce des toxines et à décharger les substances stockées dans les organes. De ce fait, la digestion s’améliore, le transit se rééquilibre et il soutient la perte de poids. Il est d’ailleurs indiqué dans le cadre d’un régime amincissant pour réduire les graisses. Enfin, il permet de soulager le syndrome du côlon irritable.

Le triphala n’agit pas uniquement sur le système digestif, mais il a une action sur tout le corps : c’est un antioxydant et un anti-inflammatoire, il permet aux cellules de se régénérer et prévient leur vieillissement prématuré en bloquant les radicaux libres. Il agit donc sur la santé de la peau et participe à son amélioration. Il régule aussi le taux de cholestérol et la glycémie. De ce fait, il est bénéfique pour la santé de la peau et la détox.

Encore peu connue en France, le triphala est vendu dans les boutiques spécialisées sous forme de poudre, de capsules ou de décoction. S’il s’agit d’un produit naturel et ancestral, ce remède est contre-indiqué pour les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladie du côlon ou de maladie intestinale chronique. En cas de doutes, il vaut mieux en discuter avec un professionnel de santé avant d’en consommer.