Connaissez-vous les bienfaits de la respiration holotropique ?

Créée à la fin des années 70 par un couple de psychiatres nord-américain, la respiration holotropique est une technique de respiration puissante qui permettrait de communiquer avec son inconscient. Ce voyage intérieur se pratique par un thérapeute, qui aide le participant à se plonger dans un état de relaxation profond. Réputées pour soulager certains troubles psychologiques et physiques, en quoi consiste concrètement ces séances et à qui s’adressent-elles ?

N’avez-vous jamais rêvé de chasser certaines peurs, traumatismes ou angoisses qui vous empêchent d’avancer ? Il y a plus de 50 ans, le psychiatre américain d’origine tchèque Stanislav Grof développe avec sa femme Christina une nouvelle manière de produire des états modifiés de conscience en créant la technique dite de respiration holotropique. Cette méthode, qui implique une phase de respiration forte rythmée en musique, se conçoit comme un voyage thérapeutique intérieur. Concrètement, la personne qui en fait l’expérience sera plongée dans un état de veille qui viendrait l’aider à changer son modus operandi, et ainsi l’aider à résoudre certains conflits intérieurs.

Comment se déroule une séance de respiration holotropique ?

Dans ses écrits, Stanislav Grof - pour qui le LSD pouvait être un moyen de guérir certaines troubles psychiatriques - définit un protocole précis à destination des thérapeutes formés pour l’exercice. Si la respiration holotropique ne repose sur aucun système de pensée, ni philosophie, souligne Passeport santé dans un article, elle ne peut pas être improvisée. Après avoir répondu à une série de questions, les participants sont plongés dans un état total de relâchement grâce à l’hyperventilation. Durant trois heures en moyenne, des musiques et des sons percutants rythment la séance afin d’accompagner ces inspirations qui deviennent de plus en plus puissantes et tonifiantes. Cette transe permettrait à l’individu d’être transporté hors de lui-même dans le but de faire remonter des émotions enfouies, qui se rappellent à lui sous la forme de flash, de sons ou d’émotions.

Il faut bien avoir conscience que, selon les cas, cette expérience peut être particulièrement éprouvante. Des larmes, des cris, des convulsions, des symptômes physiques comme des crampes ou des frissons, ou à l’inverse, des crises de fous rires, peuvent se manifester durant ces séances. En d’autres termes, on ne peut jamais anticiper à l’avance ce qui va s’y produire. C’est pourquoi il est plus sécurisant d’être entouré par un professionnel et d’effectuer ses séances en binôme.

Quels sont les bienfaits sur le corps et l’esprit ?

Cet outil thérapeutique vise à découvrir "ce qui se cache à l’intérieur" de soi. À ce jour, aucune étude n’a encore été en mesure de prouver son efficacité dans le traitement de certaines pathologies physiques et psychologiques. Néanmoins, la respiration holotropique permettrait de soulager certains troubles anxieux, phobies, traumatismes, dépressions ou encore plusieurs maux physiques comme les céphalées, problèmes digestifs ou encore des maladies cutanées comme l’eczéma. Selon Grof, cette méthode permet aux participants d’améliorer leur état général. Non seulement de mieux se connaître, mais également de se sentir plus apaisé, de mieux dormir et de retrouver une plus grande estime de soi. Cependant, cette méthode n’est pas une solution miracle. Elle peut même s’avérer dangereuse si vous souffrez de troubles cardiovasculaires, neurologiques, psychiatriques ou si vous êtes enceinte. C’est pourquoi il est indispensable de passer un examen médical avant de se lancer.