Connaissez-vous les étonnants pouvoirs des Cheveux de Venus ?

Aussi connue sous le nom de Capillaire de Montpellier, le Cheveu de Venus est une fougère reconnue pour ses bienfaits sur les cheveux, les poils et les ongles. Originaire d’Amérique du Sud, elle fait partie des plantes utilisées en phytothérapie pour traiter de nombreux maux. Posologie, utilisation, bienfaits sur l’organisme… Voici tout ce que vous devez savoir sur cette plante qui pousse dans les zones tempérées et tropicales de la planète.

La phytothérapie, qui vise à traiter différents maux grâce aux extraits et principes actifs des plantes, séduit une population qui souhaite revenir à des traitements plus naturels et holistiques pour leur santé. Au rayon des plantes les plus intéressantes pour l’organisme, il existe notamment la Capillaire ou Cheveux de Venus. Cette plante ornementale peut être cultivée en appartement, à condition de la placer dans un endroit plutôt humide et ombragé. Son intérêt majeur se situe précisément au niveau de ses jolies feuilles en forme d’éventail, que l’on retrouve principalement dans de nombreux soins capillaires. Toutefois, son application ne s’arrête pas là : les Cheveux de Venus possèdent un large éventail de bénéfices pour l’organisme.

Quels problèmes de cheveux sont traités par la Capillaire ?

L’appellation de cette superbe fougère remonte à la mythologie romaine. Vénus, la déesse de la beauté, de l’amour et de la séduction, était souvent représentée avec une longue chevelure bouclée et dorée. Les feuilles élancées et brillantes de la fougère sont donc comparées à cette toison divine. L’utilisation de ce rituel beauté ancestral dans le traitement de problèmes capillaires ne date pas d’hier. On trouve désormais dans le commerce de nombreux shampoings et après-shampoings, huiles capillaires, compléments alimentaires et masques à base de cette fougère. D’abord, les nutriments qu’elle contient vont permettre de prévenir la chute des cheveux et de stimuler la repousse, mais également, de les rendre plus souples et résistants. Ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires agissent aussi en faveur du traitement de certaines pathologies du cuir chevelu, comme les poux, les pellicules, la teigne capillaire ou encore l’alopécie.

Une action diurétique et antitussive

Mais les Cheveux de Venus ne sont pas qu’un précieux allié capillaire. Les parties aériennes de la plante agissent aussi en faveur de la santé des ongles. En outre, son action diurétique permet de lutter contre les infections urinaires. Par ailleurs, on lui prête aussi des propriétés expectorantes, qui interviennent dans le traitement de la toux, des bronchites et des rhumes. On dit également que la plante intervient dans la lutte contre le stress oxydatif, qui fait référence à un déséquilibre entre les quantités d’antioxydants et de radicaux libres de l’organisme. Ce phénomène naturel accélère l’apparition de certaines maladies cardiovasculaires, du vieillissement cellulaire, un risque de cancer ou encore des troubles de l’immunité. Enfin, le mode d’emploi est relativement simple. Le site Pharma Shopi recommande de faire bouillir une cuillère à café de Cheveux de Vénus dans une tasse d’eau, puis de laisser infuser une trentaine de minutes. La pharmacie en ligne conseille de ne pas dépasser trois tasses par jour. D’après différents sites spécialisés, aucun effet indésirable n’est connu à ce jour.