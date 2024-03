Connaissez-vous les fascias, ces tissus méconnus du corps sans lesquels il serait impossible de bouger ?

Les fascias sont des tissus conjonctifs composés de protéines, de sucre et d’eau. Ces membranes entourent les cartilages, les os, les articulations, les tendons, les muscles et les organes. Les fascias ont une mémoire affective, ils enregistrent ce que le corps humain endure, même les douleurs.

Le corps humain est composé en grande partie d’eau – un pourcentage qui diffère en fonction de l’âge et du sexe – d’organes, de muscles, d’os, d’articulations ou encore de tendons. Le point commun entre tous ces éléments, ce sont les fascias, aussi appelés tissus conjonctifs, essentiels au bon fonctionnement du corps.

Quelles sont les propriétés des fascias ?

Ces membranes fibreuses peu connues sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de notre organisme. Et pour cause, ce sont elles qui enveloppent la majorité des structures du corps humain : muscles, nerfs, os, vaisseaux sanguins… Composés de fibres de collagènes, d’eau, de protéoglycanes et d’élastine, les fascias séparent les muscles des organes et les tissus des os. Ils les séparent et dans un même temps les connectent : muscles et fascias forment un tout. Il en existe trois groupes distincts : les superficiels, les profonds et les viscéraux. Tous sont reliés les uns aux autres, du système nerveux jusqu’aux organes, raison pour laquelle il est important d’en prendre soin. Sans ces membranes pouvant aller de 0,5 à 3 millimètres d’épaisseur, il serait impossible de bouger.

Qu’est-ce qui entraîne un mauvais fonctionnement des fascias ?

Avec l’âge, le manque de sommeil, la sédentarité ou encore une mauvaise alimentation, les fascias peuvent manquer de souplesse. Les fascias sont sensibles à un certain nombre de stimuli comme une activité trop intense ou encore le stress. Par leur étroite relation avec le système nerveux central, ils participent à l’interconnexion corps/psychisme. "Cette voie de communication permet d’expliquer comment les tensions fasciales sont impliquées dans l’anxiété, les réactions émotionnelles et de stress et plus largement dans l’équilibre somato-psychique", précise le site de l’association de professionnels Fascia France.

Des fascias liés vont se rétracter, se coller et s’emmêler puis envoyer un signal d’alarme aux muscles entraînant la sécrétion de substances inflammatoires par ces derniers. S’ils ne peuvent accomplir correctement leur rôle, cela peut engendrer une perte en flexibilité, en mobilité, mais aussi des douleurs. Les maux de dos, d’articulations ou une sensation de mauvaise circulation du sang sont courants.

Comment prendre soin de ses fascias ?

Pour qu’ils soient en bonne santé, c’est-à-dire souples, mobiles et très humides, rien de mieux que l’activité physique ! Les mouvements tels que la course, les sauts, la danse, le yoga ou encore les étirements en chaîne – soit l’intégralité d’un groupe musculaire et non un étirement ciblé – sont à favoriser. Attention tout de même à la bonne exécution des exercices ou à ne pas sursolliciter votre corps, au risque de vous blesser. Le massage – même celui que l’on fait soi-même – est très bon pour relancer le système lymphatique, en plus de boire beaucoup d’eau. Si vous souffrez de douleurs ou avez besoin d’accompagnement, il est possible de se faire accompagner auprès d’un spécialiste tel qu’un fasciathérapeute, un ostéopathe, un chiropracteur ou encore un médecin.