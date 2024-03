Connaissez-vous les surprenants bienfaits de la baignade en eau froide ?

S’immerger dans l’eau froide peut sembler désagréable, mais cela peut avoir un effet très positif sur la santé. Le froid provoque notamment une vasoconstriction qui améliore la circulation sanguine et soulage les douleurs musculaires. Voici comment entamer votre initiation en douceur et en toute sécurité.

On a tous en tête l’image de ces baigneurs du 1ᵉʳ janvier qui plongent tête baissée dans les eaux froides de la Méditerranée ou de la Manche pour fêter la nouvelle année. Si l'événement peut paraître anecdotique, dans les pays scandinaves ou au Canada, se baigner dans une eau glacée est une habitude. Sur le plan médical, s’immerger dans l’eau froide aurait des propriétés très bénéfiques pour l’organisme comme pour le moral. On vous explique tout sur cette technique qui vaut vraiment le coup d’essayer, à condition de respecter certaines précautions d’usage en fonction de votre état de santé.

Baignade en eau froide : comment procéder ?

Que ce soit pour faire trempette ou pour pratiquer la nage en eau froide, sport populaire dans les pays scandinaves, il est important de bien maîtriser la pratique. Ne tentez pas de sauter directement dans une eau comprise entre 0 et 5 degrés les yeux fermés. Pour commencer, optez pour des sorties dans des lacs autour de 10 degrés. L’organisme, tout adaptable qu’il peut être parfois, a besoin de s’habituer peu à peu à des températures extrêmes. N’hésitez pas à consulter votre médecin avant de vous lancer pour éliminer toute pathologie. Pour l’entrée dans l’eau, immergez-vous de manière progressive en prenant bien le temps de mouiller votre nuque en amont. Gardez la tête hors de l'eau et couvrez la même avec un bonnet pour éviter la déperdition de chaleur. Ne vous inquiétez pas outre mesure si vous hyperventilez un peu au début : soufflez alors lentement le temps que le corps s’habitue au froid. Gardez en tête la règle d’or de la baignade en eau froide : une minute par degré d’eau. Si vous nagez dans une eau à 10 degrés, restez 10 minutes maximum.

Circulation sanguine, peau, immunité… Quels bénéfices sur la santé ?

L’ensemble du corps profite du froid. Sur le plan cutané, il permet de dilater les pores de la peau et ainsi d’extraire les traces d’impureté. En favorisant la vasoconstriction des vaisseaux, il est idéal pour activer la circulation sanguine, atténuer les sensations de jambes lourdes et aussi réduire l’inflammation et les douleurs liées aux varices ou aux blessures musculaires et tendinites. Autre avantage, et non des moindres : la baignade en eau froide, en activant la production de lymphocytes T, renforce le système immunitaire. Vous serez ainsi moins exposé aux bactéries et aux virus ! Si les effets de l’eau froide sur l’organisme sont nombreux, elle est aussi un vecteur de bien-être incontournable. La recherche a montré que l’exposition du corps au froid permet de réduire l’anxiété et d’améliorer l’humeur en activant le système nerveux sympathique. Aussi, il a été prouvé que les récepteurs du froid dans la peau envoient au cerveau de nombreuses impulsions électriques qui contribuent à réduire les symptômes de la dépression.

Gare au choc hypothermique !

Si le fait de prendre une douche froide n’est pas fondamentalement risqué pour les personnes en bonne santé, certaines personnes souffrant de pathologies particulières doivent agir avec prudence. L’exposition à l’eau froide peut provoquer un stress supplémentaire sur le cœur pour les individus souffrant de maladies cardiaques ou d’hypertension artérielle. Aussi, l’abaissement des températures peut provoquer de l'urticaire, une affection qui peut entraîner un gonflement de la gorge, des lèvres ou un évanouissement. Au même titre, les personnes qui souffrent de la maladie de Raynaud, une affection caractérisée par une sensibilité extrême au froid et des problèmes de circulation, doivent éviter ce type de pratique. Pour finir, une exposition prolongée à des températures froides (généralement plus de 15 minutes) peut également augmenter le risque d'hypothermie, à l’origine de graves lésions nerveuses et de blessures.