Connaissez-vous les véritables effets de l’alcool sur votre cerveau ?

Plus d’un adulte sur cinq (22 %) dépasse en France les plafonds de consommation d’alcool recommandés. Selon l'Institut national du cancer, l'alcool est la "deuxième cause évitable de mortalité par cancer". Une consommation excessive d’éthanol est responsable de nombreux troubles cognitifs.

"Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum deux verres par jour et pas tous les jours", rappelle Santé publique France dans ses campagnes de prévention. Pourtant, selon les derniers chiffres publiés par l’agence sanitaire, 22 % des Français reconnaissent dépasser le seuil de consommation recommandé. L’alcool est responsable directement ou indirectement de plus d’une soixantaine de maladies comme les AVC ou certains cancers, en particulier du foie, de la tête ou du cou, du sein, du côlon ou du rectum, de l’œsophage, de l’estomac et du pancréas. Si l’éthanol est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac, beaucoup ignorent les effets à long terme sur le cerveau.

Quels sont les risques à long terme de l’alcool sur le cerveau ?

Si l’alcool pur touche principalement le pancréas, le cœur et le foie, "le cerveau reste le premier organe impacté", alerte Julien Bouveret, directeur du Groupement Addictions Franche-Comté à France 3. "C'est l'une des substances psychoactives les plus neurotoxiques que l'on connaisse, avec, au fur et à mesure des consommations, et plus elles sont élevées, des effets délétères", précise-t-il. Une consommation excessive d’alcool peut entraîner des troubles cognitifs conséquents : TDAH, problèmes de concentration, perte de la mémoire, des capacités d’abstraction et des fonctions exécutives.

Dans certains cas, et en particulier chez les personnes alcooliques, ces atteintes cognitives peuvent entraîner une forme de démence appelée syndrome de Korsakoff. Cette maladie du cerveau se caractérise par une altération massive et irréversible de la mémoire, une tendance à la fabulation pour compenser les pertes de mémoire, des troubles de l’humeur et autres pathologies.

Une consommation excessive d’alcool peut-elle être à l’origine de troubles mentaux ?

Avant d’atteindre un stade de démence ou de perte totale de ses fonctions cognitives et exécutives, une consommation abusive d’alcool peut être la cause d’anxiété ou de dépression. Alcool info service rappelle que boire peut inhiber un sentiment de mal-être temporaire, mais ce n’est jamais une solution pour traverser une période difficile. Si votre consommation vous semble excessive, que vous vous isolez, que votre sommeil est perturbé… Il n’est jamais trop tard pour se faire aider.