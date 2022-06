Le sommeil : une détox nécessaire pour le cerveau

Bien dormir, c'est aussi une question d'habitudes. En effet, moins on dort (bien), plus il est difficile de le faire dans de bonnes conditions. De plus, si le sommeil se dérègle facilement, il est en revanche difficile à recadrer. Pour y parvenir, surtout si vous avez tendance à mal dormir, pensez « pratique » et ritualisez votre coucher. Par exemple, essayez d'aller dormir chaque soir aux mêmes horaires. Après quelques semaines, vous verrez que votre corps prendra lui-même le pas, et vous montrera des signes de fatigue un peu avant l'heure fatidique.

Limitiez progressivement les activités qui vont garder votre cerveau en alerte (sport intensif, utilisation d'écrans lumineux...). Si vous devez travailler tard, faites en sorte de vous garder un petit moment pour vous, avant le coucher. En effet, si physiquement, vous n'êtes plus à votre poste, votre cerveau lui, ne décroche pas aussi rapidement. Posez-vous et faites quelque chose qui invite à penser à autre chose (la cuisine, une activité manuelle, regarder un épisode de votre série préférée). Avant d'éteindre la lumière, répétez les gestes qui vous rassurent et vous apaisent (appliquer vos crèmes de soin, lire quelques pages...). Enfin, dormez dans une pièce exempte de bruits et de lumière, pour que votre cerveau ne soit pas perturbé et puisse travailler en paix.