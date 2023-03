Ballon de gymnastique, rouleau de massage, rameur… Ces outils qui font du bien au dos

En 2020, 64 % des Français ont souffert du dos. Près d'une consultation sur dix en cabinet de médecine générale, relève du mal de dos. Il coûte environ 1 milliard d'euros par an à la sécurité sociale : arrêts-maladie, médicaments, financement de matériels de soutien, etc. Pire, le mal de dos provoque parfois des pathologies mentales : les douleurs vives et difficiles à évacuer engendrent de l'anxiété et des insomnies. D'après une étude britannique, le mal de dos triple le risque de développer une dépression.

Eve Alquier, masseuse kinésithérapeute à Castelsarrasin et formatrice à la méthode École du dos Mail 14, nous invite à prendre soin de notre dos. "C’est l’axe central de notre corps. Il fait le lien entre nos membres et le reste." Elle compare notre colonne vertébrale à une grue : "Il faut cette grue pour solidifier le socle et éviter que nos jambes partent dans tous les sens. Elle relie les membres périphériques et rend possible notre motricité du quotidien." À l’École du dos, les soignants initient pour chaque patient un parcours de soin spécifique et adapté : "Il vise à rétablir les capacités du patient en considérant toutes ses difficultés douloureuses ou fonctionnelles", décrit la kinésithérapeute. Objectif, trouver les moyens de rester le moins souvent assis. "Nous mettons en place un protocole de prévention pour éviter de revenir chez les kinésithérapeutes et faire en sorte que le dos se renouvelle harmonieusement."

Or, Eve Alquier reconnaît que débuter une séance de réathlétisation seul sur un tapis reste difficile pour beaucoup d’entre nous. La kinésithérapeute ne s’oppose pas au soutien d’accessoires. Elle les considère utiles dès qu’ils renforcent ou stimulent les muscles du dos.