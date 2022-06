Les dangers du soleil : quelle protection solaire choisir ?

Le choix d'un produit de protection solaire doit tenir compte du type de peau et des conditions d'exposition (durée et puissance du rayonnement). Un exemple tout simple : si l'exposition est importante et la peau sensible au soleil, il faut impérativement que l'indice de protection (Sun Protector Factor) soit plus élevé.

Le choix de la forme du produit (lait, crème, spray ou lotion) dépend de la surface à protéger et du confort d'application. En revanche, il est essentiel de lire son étiquetage qui renseigne généralement sur le niveau de protection (4 niveaux, de faible à très haute) ou encore les précautions d'emploi.