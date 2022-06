Conseils pour se protéger de la canicule : le gouvernement active un numéro vert

Des conseils pour se prémunir de l'envolée du mercure. Face à l'"épisode caniculaire précoce et marqué" que traverse la France, le gouvernement a activé, ce jeudi, un numéro vert "Canicule info service", jusqu'à la fin de cette vague de chaleur, selon un communiqué de la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Opérationnel depuis jeudi midi, ce numéro vert (0800.06.66.66) est joignable de 9h à 19h (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine) pour "obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs".

La canicule concerne jusqu'alors les régions allant du Sud-Ouest aux Pays-de-la-Loire, ainsi que la moyenne vallée du Rhône. Météo-France a, pour l'instant, activé l'alerte orange pour 23 départements. Et, "l'extension de la vigilance orange canicule à d'autres départements sera très probable sur la carte de cet après-midi 16h", indique son bulletin de jeudi matin.