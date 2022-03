Pourquoi votre baguette de pain sera bientôt moins salée

Les meuniers, les boulangers artisanaux (CNBPF) et industriels (FEB) ont signé ce partenariat avec les directions générales de la Santé et de l'Alimentation. La fédération du Commerce et de la distribution, et certaines grandes enseignes comme Intermarché et Leclerc se sont, elles aussi, associées à cet engagement collectif à horizon 2025. La France s'est engagée auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à "réduire de 30% la consommation de sel d'ici à 2025", une mesure qui permet de "faire baisser la tension artérielle et le risque de maladie cardiovasculaire", indique l'organisme onusien.