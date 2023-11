Île-de-France : les œufs des poulaillers domestiques toujours à éviter, selon l'ARS

L'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France a recommandé lundi de ne pas consommer les œufs issus d'une large partie des poulaillers domestiques franciliens. Quelque 400 communes de l'agglomération parisienne sont concernées par cette décision, prise en raison de la "contamination" par des "polluants organiques persistants".

Les œufs des poulaillers domestiques d'Île-de-France restent à éviter. Après une étude d'envergure menée sur 25 poulaillers domestiques de la région, l'Agence régionale de santé (ARS) confirme lundi "des teneurs en polluants organiques persistants (POP) et en substances per- et polyfluoroalkynées (PFAS) importantes".

"Sur les 25 échantillons analysés, seuls deux (soit moins de 10%, ndlr) seraient considérés conformes pour être commercialisés par rapport aux seuils établis par la réglementation européenne", indique l'instance, qui maintient sa recommandation de ne pas consommer les œufs des poulaillers domestiques des quelque 410 communes de l'agglomération parisienne.

Plus précisément, "les sols et les œufs de poules d’élevages domestiques à Paris et dans les départements de la petite couronne" subissent une "contamination ubiquitaire (généralisée)" à ces polluants problématiques. "L’Agence considère que la qualité des sols est similaire sur l’ensemble de l’unité urbaine de Paris, qui est donc constituée de 410 communes comprenant toutes les communes de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que d’une cinquantaine de communes dans chacun des autres départements, en Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d’Oise."

Un potentiel effet perturbateur endocrinien pouvant initier des maladies chroniques ARS Île-de-France

La consommation régulière, "plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs années", d’œufs produits dans des poulaillers domestiques entraîne "une surexposition aux polluants par rapport à la population générale et donc un risque accru de développer des effets pour la santé", rappelle l'ARS. Ces traces toxiques possèdent "un potentiel effet perturbateur endocrinien pouvant initier des maladies chroniques et agir sur le développement des fonctions reproductives et immunitaires". Logiquement, les enfants représentent, dans cette optique, "la population la plus sensible, y compris au cours du développement fœtal".

Pour rappel, l'ARS avait émis une première recommandation de ce type en avril dernier, à titre conservatoire, mais à l'échelle de l'ensemble de l'Île-de-France. Elle est, cette fois, cantonnée à l'unité urbaine de Paris, définie par l'Insee.

À noter que "la consommation d’œufs autoproduits moins d’une fois par semaine reste néanmoins envisageable, mais particulièrement non recommandée pour les enfants, les femmes enceintes et les femmes allaitantes", conclut l'autorité sanitaire.