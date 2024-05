Le Kitchari est à la fois un plat et un remède de l'Ayurveda, la médécine traditionnelle indienne. Composé à partir de riz et de haricots mungo, ce repas est aussi un feu d'artifices d'épices. Il se déguste en cure pour une détox profonde, pour stimuler l'immunité et retrouver l'énergie.

On l’appelle le repas de la diète en Inde. Le Kitchari est un plat emblématique de la médecine ayurvédique. On le consomme, traditionnellement, à chaque changement de saison pour booster son immunité, mais aussi pour détoxifier l’organisme et notamment le système digestif. Composé à partir d’aliments particulièrement digestes, le kitchari se consomme en monodiète (c’est-à-dire à chaque repas) sur une période très étendue pouvant aller jusqu’à sept jours.

Les épices, le secret du Kitchari ?

Végétarienne et végane, cette préparation saine et réconfortante, est à la fois légère, savoureuse et digeste. Il se déguste au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Le Kitchari est préparé à base de haricots mungo et de riz blanc, mais surtout, il comporte des épices "curatives", très importantes dans la médecine traditionnelle indienne, comme le curcuma, le gingembre, la coriandre, le cumin, la cardamome. Ces épices sont réputées pour leurs vertus antioxydantes, anti-inflammatoires et facilitant la digestion. Le Kitchari est par ailleurs servi avec des légumes de saison, il est riche en protéines et en fibres, il contient les glucides nécessaires pour permettre un bon taux de glycémie et apporte rapidement la satiété. Préparé depuis des millénaires, ce plat est réputé pour aider à éliminer les toxines de l’appareil gastro-intestinal (le deuxième cerveau du corps humain) mais aussi de le mettre au repos, booster l’immunité et apporte un bon niveau d’énergie. En Inde, c’est le premier plat que l’on donne aux bébés dès qu’ils sont en mesure de manger des aliments solides.

Comment préparer le Kitchari ?

Il vous faut :

1 tasse de riz (long grain ou basmati)

1 tasse de haricots mungo (ou de lentilles)

1 cuillère à café de poudre de cumin, de curcuma, de coriandre et de cardamome

1 cuillère à café de graines de moutarde noire

1 cuillère à soupe de gingembre frais

1 cuillère à soupe de Ghee (beurre clarifié indien)

1 bouquet de feuilles de coriandre fraiches

De l’eau, du sel

On commence par laver le riz et les haricots. On fait griller les épices dans une casserole pendant une minute. On ajoute 175 à 250 cl d’eau avec une pincée de sel. On fait bouillir durant dix minutes puis on réduit le feu. On couvre la casserole et on laisse mijoter pendant 30 à 40 minutes. Le plat est prêt quand les haricots et le riz sont devenus tendres. Il ne vous reste plus qu’à servir dans un bol en ajoutant de la coriandre.