Consommer des frites entraîne-t-il l'apparition de symptômes anxieux et dépressifs ?

Pour autant, la solidité du lien de causalité entre friture et mauvaise santé mentale reste précaire. "La composante humaine de cette étude pourrait indiquer exactement ce qu'elle prétend, à savoir qu'une plus grande consommation d'aliments frits augmente le risque d'anxiété et de dépression. Cependant, le lien de causalité pourrait tout aussi bien aller dans l'autre sens : les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression se tournent de plus en plus fréquemment vers des aliments réconfortants pour trouver un semblant de soulagement", analyse le Dr David Katz, spécialiste de la médecine du mode de vie et fondateur de l'organisation à but non-lucratif True Health Initiative, dans les colonnes de CNN.

Les personnes présentant des symptômes sous-jacents d'anxiété et de dépression pourraient se tourner vers des aliments réconfortants comme moyen d'automédication, ajoute-t-il.