Les médecins libéraux et l'Assurance maladie ont signé ce mardi une nouvelle convention. Celle-ci prévoit notamment une hausse des tarifs chez le médecin généraliste et une maîtrise des ordonnances. Tour d'horizon des nouveautés.

Des mois de négociations et un accord enfin trouvé entre les médecins libéraux et l'Assurance maladie. La nouvelle convention, signée ce mardi 4 juin au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris, a été approuvée par quatre organisations représentant plus de 30% des voix aux élections professionnelles dans les deux collèges, généralistes et spécialistes. Elle peut donc entrer en vigueur... et comprend de nombreux changements.

Le prix de la consultation chez le généraliste en hausse...

Le plus marquant est la hausse du prix d'une consultation chez le médecin généraliste. Actuellement, elle est fixée à 26,50 euros. À compter du mois de décembre, date probable d'entrée en vigueur de la nouvelle convention, le tarif sera sensiblement augmenté : le montant remboursé par la Sécurité sociale et les complémentaires (hors les deux euros de participation forfaitaire) sera fixé à 30 euros.

Il s'agissait de l'une des principales revendications de la profession. Cette hausse sera accompagnée d'une revalorisation de l'avis ponctuel de consultant (APC), utilisé lorsque le médecin généraliste demande l'expertise d'un spécialiste. Le tarif de l'APC grimpera de 56,50 à 60 euros.

... celui de certaines spécialités aussi

Dans un second temps, à l'été 2025, vous rendre chez certains médecins spécialistes sera là aussi plus onéreux : les spécialités les moins rémunérées ont obtenu une hausse de leurs tarifs. Il s'agit notamment des psychiatres, des pédiatres, des gynécologues médicaux, des endocrinologues ou encore des gériatres. À titre d'exemple, la consultation du psychiatre passera de 51,70 euros à 57 euros et celle du gynécologue médical ou du gériatre de 30 à 40 euros.

Les actes techniques seront aussi revalorisés. Plusieurs spécialités pourront ainsi "cumuler", à taux plein, la consultation et la facturation de certains actes.

Arrêts de travail, antibiotiques... Les médecins invités à limiter les coûts

En contrepartie de cette nouvelle grille tarifaire, les négociations ont abouti sur une volonté de "maîtriser les ordonnances". Concrètement, la convention signée ce mardi définit "15 programmes d'action" chiffrés pour améliorer la "pertinence" des prescriptions médicales. L'objectif ? Réaliser des économies, dont une partie sera redistribuée aux médecins.

Dans ce cadre, est notamment fixé "l'objectif" de ralentir l'évolution de la dépense liée aux arrêts de travail, diminuer la consommation d'antibiotiques (-25% d'ici à 2027) ou encore réduire le nombre d'examens de biologie jugés "inutiles" et de radiologie "redondants".

La convention prévoit en outre des "engagements collectifs" en faveur de l'accès aux soins. Les parties se fixent par exemple "l'objectif" de stabiliser la part de malades chroniques sans médecin traitant à 2%, augmenter la patientèle "active" des médecins libéraux de 2% par an, le nombre de jeunes généralistes qui s'installent de 5%, ou raccourcir le délai d'accès aux spécialistes.