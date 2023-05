Tarifs des consultations : près de 2000 médecins pourraient bientôt se déconventionner

Ils pourraient bientôt s'affranchir de l'Assurance Maladie. Près de 2000 médecins français sont prêts à se déconventionner, selon le dernier recensement publié par le président de l'Union française pour une médecine libre (UFML) sur Twitter. Cette convention qui les lie à l'Assurance maladie définit les tarifs des praticiens.

Mais ceux-ci ne conviennent plus à certains médecins, et ce malgré la revalorisation de 1,50 euro qui fera passer la consultation à 26,50 euros à l'automne. C'est le cas de Patricia Lanco Saint Guily, généraliste à Toulouse, qui témoigne dans le reportage de TF2 en tête de cet article. Elle dit ne plus s'y retrouver, et n'a même pas les moyens d'embaucher une secrétaire.

"Je suis ma propre secrétaire, je n'ai pas de passion particulière pour le secrétariat médical. C'est du temps que je fournis en plus de mon activité médicale" explique-t-elle, estimant ce travail supplémentaire à deux heures par jour. "Si je veux investir dans du matériel innovant, je dois m'endetter et ça devient de plus en plus compliqué" ajoute-t-elle.