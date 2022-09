Contraception : la gratuité de la pilule du lendemain étendue à toutes les femmes

Jusqu'alors, l'accès à la pilule du lendemain n'était gratuit que pour les jeunes filles mineures et les femmes de moins de 26 ans, sans ordonnance pour les premières et avec pour les secondes. Hors de ce dispositif, le coût en pharmacie variait entre trois et une vingtaine d'euros selon les médicaments, avec une possibilité de prise en charge partielle par la sécurité sociale sur présentation d'une prescription.

"Il nous fallait lutter contre leurs difficultés d’accès à la contraception d’urgence, car on sait que son efficacité est maximale dans les 24 heures qui suivent le rapport à risque de grossesse", a justifié le ministre. De manière plus générale, tandis que le droit à l'avortement a été supprimé dans certains États américains, "il nous faut protéger cet acquis essentiel pour les femmes", a jugé François Braun, rappelant que le gouvernement était favorable à l'intégration du droit à l'IGV dans la Constitution française.

"Le gouvernement agit concrètement pour que les femmes ne renoncent plus à la contraception d'urgence pour des raisons financières, premier motif de renoncement chez les femmes", a commenté dans un communiqué Isabelle Rome, ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes. "À l'heure où nous assistons à une montée des conservatismes en Europe et dans le monde, notre gouvernement démontre une fois de plus que l'égalité femmes-hommes et le droit des femmes à disposer de leurs corps sont des priorités absolues", a-t-elle ajouté.