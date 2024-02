Contraception masculine : de plus en plus d’hommes privilégient la vasectomie

De plus en plus d’hommes ont recours à cette opération. La vasectomie permet d’empêcher les spermatozoïdes de migrer vers les testicules. Cette stérilisation n’a aucun impact sur la libido et la sexualité.

Multiplication par 15 des vasectomies, en France, entre 2010 et 2022. D’après une étude coréalisée par l’Assurance maladie et l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le nombre de Français ayant choisi de pratiquer une vasectomie est passé de 1940 à 30 288 en 13 ans. Le groupement d’intérêt scientifique Epi-Phare précise que depuis 2021, la France compte davantage de stérilisation masculine que féminine par le biais de ligature des trompes ou de pose d’implants intratubaires.

L’étude ajoute que la moyenne d’âge des hommes concernés a progressivement diminué de 44 à 41 ans. Les hommes opérés vivent majoritairement dans des milieux urbains. Les régions de Pays-de-la-Loire et de Bretagne comptent de plus en plus de vasectomies.

Une méthode très efficace

La vasectomie consiste à bloquer la migration des spermatozoïdes vers les testicules. Pour ce faire, la chirurgie ligature les canaux servant à la migration de ces gamètes. Elle n’altère ni la libido ni la sexualité de la personne opérée. Si leur nombre augmente fortement, les vasectomies ne concernent que quelque 0,15 % des hommes de moins de 70 ans.

Autorisée en France depuis 2001, elle est remboursée par la sécurité sociale. Si elle est considérée comme une méthode de contraception définitive, il demeure néanmoins parfois possible d’en annuler ses effets.

La vasectomie est efficace à 99,9 %. Attention, la stérilité apportée devient réelle qu'après 20 ou 30 éjaculations et un délai d’environ trois mois après l'intervention. Pendant cette période, il faut donc continuer d’utiliser une autre méthode de contraception.

D’autres moyens de contraception masculine

Outre le préservatif, qui garde l’avantage de bloquer les maladies sexuellement transmissibles, deux autres techniques de contraception existent en France.

La méthode hormonale suppose une injection hebdomadaire d'énanthate de testostérone dans les muscles.

Le slip chauffant remonte les testicules pour augmenter leur température de deux degrés au contact de la chaleur du corps.