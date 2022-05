Contraception masculine : la vasectomie est-elle vraiment irréversible ?

Avec le port du préservatif, la vasectomie est aujourd’hui le seul choix qui s’offre aux hommes pour ne plus pouvoir se reproduire. L’intervention consiste à "couper ou obturer les canaux déférents auxquels on accède par une incision de la peau des bourses", ce qui "empêche alors le passage des spermatozoïdes vers la verge et aboutit à une azoospermie", d'après la Haute autorité de santé (HAS).

Pour être pleinement efficace à 99,9%, il faut compter 8 à 16 semaines selon l’organisme et 12 semaines pour l'Association Française d'Urologie (UFA). Mais alors, peut-on revenir sur cette opération et retrouver ses capacités de procréation après une vasectomie ? C’est tout à fait possible en pratiquant une vasovasostomie, une opération de renversement de la vasectomie. Mais son efficacité n’est pas garantie.